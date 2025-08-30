SOMESING मूल्य (SSG)
-0.29%
+2.28%
-24.80%
-24.80%
SOMESING (SSG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SSG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.285814 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSG में -0.29%, 24 घंटों में +2.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SOMESING का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 282.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSG की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 282.81K है.
आज के दिन के दौरान, SOMESING का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SOMESING का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SOMESING का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SOMESING का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.28%
|30 दिन
|$ 0
|-27.33%
|60 दिन
|$ 0
|-22.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.
