Solyard Finance मूल्य (YARD)

Solyard Finance (YARD) मूल्य का लाइव चार्ट
Solyard Finance (YARD) प्राइस की जानकारी (USD)

Solyard Finance (YARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.094152 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YARD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

$ 502.31
$ 502.31$ 502.31

$ 6.93K
$ 6.93K$ 6.93K

72.50M
72.50M 72.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Solyard Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 502.31 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.50M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.93K है.

Solyard Finance (YARD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solyard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solyard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Solyard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Solyard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-85.49%
60 दिन$ 0-86.05%
90 दिन$ 0--

Solyard Finance (YARD) क्या है

Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Solyard Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solyard Finance (YARD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solyard Finance (YARD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solyard Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solyard Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Solyard Finance (YARD) टोकन का अर्थशास्त्र

Solyard Finance (YARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solyard Finance (YARD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solyard Finance (YARD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YARD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YARD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YARD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solyard Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YARD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 502.31 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YARD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.50M USD है.
YARD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YARD ने 0.094152 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YARD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YARD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
YARD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YARD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YARD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YARD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YARD का प्राइस का अनुमान देखें.
