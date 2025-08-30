SOLY AI मूल्य (SOLY)
SOLY AI (SOLY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOLY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00117082 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLY में -0.21%, 24 घंटों में -6.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SOLY AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.12M है, कुल आपूर्ति 999118947.940135 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.18K है.
आज के दिन के दौरान, SOLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SOLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SOLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SOLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.44%
|30 दिन
|$ 0
|+55.03%
|60 दिन
|$ 0
|+132.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.
SOLY AI (SOLY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
