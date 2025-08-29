Solv Protocol Staked BTC मूल्य (XSOLVBTC)
Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,000 है. पिछले 24 घंटों में, XSOLVBTC ने $ 108,575 के कम और $ 111,707 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XSOLVBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 175,368 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 11,402.13 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XSOLVBTC में -0.77%, 24 घंटों में -1.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solv Protocol Staked BTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 475.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XSOLVBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.36K है, कुल आपूर्ति 4358.035556081641 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 475.55M है.
आज के दिन के दौरान, Solv Protocol Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -1,884.2050431198 था.
पिछले 30 दिनों में, Solv Protocol Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,655.6150000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Solv Protocol Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,815.8201000000 था.
पिछले 90 दिनों में, Solv Protocol Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +5,377.51698867933 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1,884.2050431198
|-1.69%
|30 दिन
|$ -7,655.6150000000
|-7.02%
|60 दिन
|$ +1,815.8201000000
|+1.67%
|90 दिन
|$ +5,377.51698867933
|+5.19%
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
