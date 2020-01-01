Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) टोकन का अर्थशास्त्र
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) जानकारी
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.
प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:
कुल आपूर्ति:
SOLVBTC.JUP टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.
मार्केट में उपलब्ध राशि:
वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.
अधिकतम आपूर्ति:
कुल कितने SOLVBTC.JUP मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.
मुद्रास्फ़ीति दर:
यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.
ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?
मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.
सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.
पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.
कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.
अब जब आप SOLVBTC.JUP के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो SOLVBTC.JUP टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!
SOLVBTC.JUP प्राइस का अनुमान
जानना चाहते हैं कि SOLVBTC.JUP भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा SOLVBTC.JUP प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.
आपको MEXC क्यों चुनना चाहिए?
MEXC दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिस पर दुनिया भर के लाखों यूज़र भरोसा करते हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या प्रो हों, MEXC क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का आपका सबसे आसान तरीका है.
अस्वीकरण
इस पेज पर टोकन के अर्थशास्त्र का डेटा तीसरे पक्ष के स्रोतों से लिया गया है. MEXC इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देता है. कृपया निवेश करने से पहले गहन शोध करें.