Solv Protocol SolvBTC Jupiter मूल्य (SOLVBTC.JUP)
-1.67%
-3.00%
-2.50%
-2.50%
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) रियल-टाइम प्राइस $115,043 है. पिछले 24 घंटों में, SOLVBTC.JUP ने $ 114,741 के कम और $ 118,604 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLVBTC.JUP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 130,885 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 72,207 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLVBTC.JUP में -1.67%, 24 घंटों में -3.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLVBTC.JUP की मार्केट में उपलब्ध राशि 528.89 है, कुल आपूर्ति 528.8926984158171 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.85M है.
आज के दिन के दौरान, Solv Protocol SolvBTC Jupiter का USD में मूल्य बदलाव $ -3,561.0612565336 था.
पिछले 30 दिनों में, Solv Protocol SolvBTC Jupiter का USD में मूल्य बदलाव $ -7,184.2972984000 था.
पिछले 60 दिनों में, Solv Protocol SolvBTC Jupiter का USD में मूल्य बदलाव $ +1,542.9567160000 था.
पिछले 90 दिनों में, Solv Protocol SolvBTC Jupiter का USD में मूल्य बदलाव $ +5,928.75720966331 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -3,561.0612565336
|-3.00%
|30 दिन
|$ -7,184.2972984000
|-6.24%
|60 दिन
|$ +1,542.9567160000
|+1.34%
|90 दिन
|$ +5,928.75720966331
|+5.43%
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLVBTC.JUP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
