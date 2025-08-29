SOLVBTC की अधिक जानकारी

Solv Protocol BTC लोगो

Solv Protocol BTC मूल्य (SOLVBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 SOLVBTC से USD लाइव प्राइस:

$109,025
$109,025$109,025
-3.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:50:02 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 109,060
$ 109,060$ 109,060
24 घंटे में न्यूनतम
$ 113,132
$ 113,132$ 113,132
24 घंटे में उच्चतम

$ 109,060
$ 109,060$ 109,060

$ 113,132
$ 113,132$ 113,132

$ 123,975
$ 123,975$ 123,975

$ 49,058
$ 49,058$ 49,058

-1.58%

-3.63%

-2.91%

-2.91%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) रियल-टाइम प्राइस $108,938 है. पिछले 24 घंटों में, SOLVBTC ने $ 109,060 के कम और $ 113,132 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLVBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,975 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 49,058 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLVBTC में -1.58%, 24 घंटों में -3.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) मार्केट की जानकारी

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

--
----

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

10.39K
10.39K 10.39K

10,386.64879060024
10,386.64879060024 10,386.64879060024

Solv Protocol BTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.13B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLVBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.39K है, कुल आपूर्ति 10386.64879060024 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13B है.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solv Protocol BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,109.0844746525 था.
पिछले 30 दिनों में, Solv Protocol BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -8,062.1092032000 था.
पिछले 60 दिनों में, Solv Protocol BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,425.3447920000 था.
पिछले 90 दिनों में, Solv Protocol BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +4,866.55696685603 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,109.0844746525-3.63%
30 दिन$ -8,062.1092032000-7.40%
60 दिन$ +1,425.3447920000+1.31%
90 दिन$ +4,866.55696685603+4.68%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) क्या है

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Solv Protocol BTC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solv Protocol BTC (SOLVBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solv Protocol BTC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solv Protocol BTC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOLVBTC लोकल करेंसी में

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLVBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solv Protocol BTC (SOLVBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solv Protocol BTC (SOLVBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOLVBTC प्राइस 108,938 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOLVBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOLVBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 108,938 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solv Protocol BTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOLVBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.13B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOLVBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOLVBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.39K USD है.
SOLVBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOLVBTC ने 123,975 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOLVBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOLVBTC ने 49,058 USD की ATL प्राइस देखी.
SOLVBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOLVBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOLVBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOLVBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOLVBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:50:02 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

