SolPod मूल्य (SOLPOD)
--
--
-4.44%
-4.44%
SolPod (SOLPOD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOLPOD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLPOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00118777 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLPOD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SolPod का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLPOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.74M है, कुल आपूर्ति 998737881.792294 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.84K है.
आज के दिन के दौरान, SolPod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SolPod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SolPod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SolPod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-7.45%
|60 दिन
|$ 0
|+23.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.
