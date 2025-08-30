SOLNIC की अधिक जानकारी

Solnic लोगो

Solnic मूल्य (SOLNIC)

गैर-सूचीबद्ध

1 SOLNIC से USD लाइव प्राइस:

$0.0050251
$0.0050251$0.0050251
-6.50%1D
Solnic (SOLNIC) मूल्य का लाइव चार्ट
Solnic (SOLNIC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00503583
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00561962
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00503583
$ 0.00561962
$ 0.01108836
$ 0.00290478
-2.54%

-6.55%

-3.69%

-3.69%

Solnic (SOLNIC) रियल-टाइम प्राइस $0.00502532 है. पिछले 24 घंटों में, SOLNIC ने $ 0.00503583 के कम और $ 0.00561962 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLNIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01108836 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00290478 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLNIC में -2.54%, 24 घंटों में -6.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Solnic (SOLNIC) मार्केट की जानकारी

$ 4.73M
--
$ 4.73M
939.87M
939,869,414.413805
Solnic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLNIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 939.87M है, कुल आपूर्ति 939869414.413805 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.73M है.

Solnic (SOLNIC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000352680403096459 था.
पिछले 30 दिनों में, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005482171 था.
पिछले 60 दिनों में, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014049397 था.
पिछले 90 दिनों में, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000341344411832933 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000352680403096459-6.55%
30 दिन$ -0.0005482171-10.90%
60 दिन$ +0.0014049397+27.96%
90 दिन$ -0.000341344411832933-6.36%

Solnic (SOLNIC) क्या है

The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Solnic (SOLNIC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Solnic प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solnic (SOLNIC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solnic (SOLNIC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solnic के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solnic प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOLNIC लोकल करेंसी में

Solnic (SOLNIC) टोकन का अर्थशास्त्र

Solnic (SOLNIC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLNIC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solnic (SOLNIC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solnic (SOLNIC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOLNIC प्राइस 0.00502532 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOLNIC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOLNIC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00502532 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solnic का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOLNIC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.73M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOLNIC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOLNIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 939.87M USD है.
SOLNIC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOLNIC ने 0.01108836 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOLNIC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOLNIC ने 0.00290478 USD की ATL प्राइस देखी.
SOLNIC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOLNIC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOLNIC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOLNIC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOLNIC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.