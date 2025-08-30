Solnic मूल्य (SOLNIC)
Solnic (SOLNIC) रियल-टाइम प्राइस $0.00502532 है. पिछले 24 घंटों में, SOLNIC ने $ 0.00503583 के कम और $ 0.00561962 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLNIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01108836 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00290478 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLNIC में -2.54%, 24 घंटों में -6.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solnic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLNIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 939.87M है, कुल आपूर्ति 939869414.413805 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.73M है.
आज के दिन के दौरान, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000352680403096459 था.
पिछले 30 दिनों में, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005482171 था.
पिछले 60 दिनों में, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014049397 था.
पिछले 90 दिनों में, Solnic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000341344411832933 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000352680403096459
|-6.55%
|30 दिन
|$ -0.0005482171
|-10.90%
|60 दिन
|$ +0.0014049397
|+27.96%
|90 दिन
|$ -0.000341344411832933
|-6.36%
The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.
