Solidly मूल्य (SOLID)

1 SOLID से USD लाइव प्राइस:

$0.02521476
$0.02521476$0.02521476
0.00%1D
USD
Solidly (SOLID) मूल्य का लाइव चार्ट
Solidly (SOLID) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 7.38
$ 7.38$ 7.38

$ 0.02403505
$ 0.02403505$ 0.02403505

--

--

-0.88%

-0.88%

Solidly (SOLID) रियल-टाइम प्राइस $0.02521476 है. पिछले 24 घंटों में, SOLID ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.38 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02403505 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLID में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Solidly (SOLID) मार्केट की जानकारी

$ 322.51K
$ 322.51K$ 322.51K

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

12.79M
12.79M 12.79M

89,995,714.68078877
89,995,714.68078877 89,995,714.68078877

Solidly का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 322.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.79M है, कुल आपूर्ति 89995714.68078877 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.27M है.

Solidly (SOLID) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solidly का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solidly का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0086204070 था.
पिछले 60 दिनों में, Solidly का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0095422409 था.
पिछले 90 दिनों में, Solidly का USD में मूल्य बदलाव $ -0.05362248813258218 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0086204070-34.18%
60 दिन$ -0.0095422409-37.84%
90 दिन$ -0.05362248813258218-68.01%

Solidly (SOLID) क्या है

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Solidly (SOLID) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Solidly प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solidly (SOLID) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solidly (SOLID) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solidly के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solidly प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOLID लोकल करेंसी में

Solidly (SOLID) टोकन का अर्थशास्त्र

Solidly (SOLID) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLID टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solidly (SOLID) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solidly (SOLID) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOLID प्राइस 0.02521476 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOLID से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOLID से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02521476 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solidly का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOLID के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 322.51K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.79M USD है.
SOLID की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOLID ने 7.38 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOLID का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOLID ने 0.02403505 USD की ATL प्राइस देखी.
SOLID का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOLID के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOLID इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOLID इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOLID का प्राइस का अनुमान देखें.
