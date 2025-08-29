SolForge Fusion मूल्य (SFG)
SolForge Fusion (SFG) रियल-टाइम प्राइस $0.768414 है. पिछले 24 घंटों में, SFG ने $ 0.753568 के कम और $ 0.799746 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SFG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.45 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.212965 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SFG में +0.35%, 24 घंटों में -3.59%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SolForge Fusion का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.89M है, कुल आपूर्ति 84428971.37364152 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.90M है.
आज के दिन के दौरान, SolForge Fusion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0286731307747559 था.
पिछले 30 दिनों में, SolForge Fusion का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0682416947 था.
पिछले 60 दिनों में, SolForge Fusion का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2083066618 था.
पिछले 90 दिनों में, SolForge Fusion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0203785759078441 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0286731307747559
|-3.59%
|30 दिन
|$ +0.0682416947
|+8.88%
|60 दिन
|$ +0.2083066618
|+27.11%
|90 दिन
|$ -0.0203785759078441
|-2.58%
SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.
