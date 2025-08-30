SolDoge मूल्य (SDOGE)
SolDoge (SDOGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SDOGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SDOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00274738 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SDOGE में -0.24%, 24 घंटों में -2.58%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SolDoge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 100.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 100.65K है.
आज के दिन के दौरान, SolDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SolDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SolDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SolDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.58%
|30 दिन
|$ 0
|+2.57%
|60 दिन
|$ 0
|+4.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors. As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow. The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.
