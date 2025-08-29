Solayer USD मूल्य (SUSD)
Solayer USD (SUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.11 है. पिछले 24 घंटों में, SUSD ने $ 1.11 के कम और $ 1.11 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.999698 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUSD में -0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solayer USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.26M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.34M है, कुल आपूर्ति 8342931.821225 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.26M है.
आज के दिन के दौरान, Solayer USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solayer USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043025820 था.
पिछले 60 दिनों में, Solayer USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0066662160 था.
पिछले 90 दिनों में, Solayer USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.010921190403855 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ +0.0043025820
|+0.39%
|60 दिन
|$ +0.0066662160
|+0.60%
|90 दिन
|$ +0.010921190403855
|+0.99%
sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.
