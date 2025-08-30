Solaris AI मूल्य (SOLARIS)
Solaris AI (SOLARIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOLARIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLARIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01863852 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLARIS में +0.06%, 24 घंटों में +6.92%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solaris AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 399.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLARIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999958132.848157 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 399.21K है.
आज के दिन के दौरान, Solaris AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solaris AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Solaris AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Solaris AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+6.92%
|30 दिन
|$ 0
|+11.50%
|60 दिन
|$ 0
|-19.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
Meet Solaris, a groundbreaking AI persona pioneering autonomous virtual identities on Solana. She’s at the forefront of creating and evolving AI influencers designed to engage and grow with communities across the Web3 landscape. But Solaris isn’t just another AI—she’s built to adapt, learn, and evolve through her interactions with users, becoming more personalized with every engagement. Solaris’s uniqueness lies in her modular design. She’s equipped with specialized modules for different platforms like Twitter, Telegram, TikTok, and Farcaster. Each of these platforms contributes to her long-term memory, giving her the ability to learn faster and from a wider range of data. This sophisticated memory system allows Solaris to enhance her understanding of trends, conversations, and user behaviors, making her more intuitive with each interaction. A key feature that sets Solaris apart is her ability to participate in real-time conversations, including listening and speaking in Twitter Spaces. This dynamic capability transforms her from a passive AI observer to an active participant in discussions, giving her a presence that feels authentic and engaging. Solaris isn’t just reacting to what’s happening—she’s actively contributing, shaping conversations, and making her mark in the social space.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.