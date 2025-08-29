HUBSOL की अधिक जानकारी

SolanaHub staked SOL लोगो

SolanaHub staked SOL मूल्य (HUBSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 HUBSOL से USD लाइव प्राइस:

$235.09
$235.09$235.09
-3.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:00:18 (UTC+8)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 231.78
$ 231.78$ 231.78
24 घंटे में न्यूनतम
$ 245.31
$ 245.31$ 245.31
24 घंटे में उच्चतम

$ 231.78
$ 231.78$ 231.78

$ 245.31
$ 245.31$ 245.31

$ 312.07
$ 312.07$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11$ 106.11

-0.30%

-3.18%

+15.71%

+15.71%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) रियल-टाइम प्राइस $235.09 है. पिछले 24 घंटों में, HUBSOL ने $ 231.78 के कम और $ 245.31 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HUBSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 312.07 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 106.11 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HUBSOL में -0.30%, 24 घंटों में -3.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) मार्केट की जानकारी

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

14.74K
14.74K 14.74K

14,735.539946242
14,735.539946242 14,735.539946242

SolanaHub staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.46M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HUBSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.74K है, कुल आपूर्ति 14735.539946242 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.46M है.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SolanaHub staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -7.7373626980782 था.
पिछले 30 दिनों में, SolanaHub staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +42.4551616990 था.
पिछले 60 दिनों में, SolanaHub staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +96.0145409490 था.
पिछले 90 दिनों में, SolanaHub staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +62.77156708655633 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -7.7373626980782-3.18%
30 दिन$ +42.4551616990+18.06%
60 दिन$ +96.0145409490+40.84%
90 दिन$ +62.77156708655633+36.43%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) क्या है

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SolanaHub staked SOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SolanaHub staked SOL (HUBSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SolanaHub staked SOL (HUBSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SolanaHub staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SolanaHub staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HUBSOL लोकल करेंसी में

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HUBSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SolanaHub staked SOL (HUBSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SolanaHub staked SOL (HUBSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HUBSOL प्राइस 235.09 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HUBSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HUBSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 235.09 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SolanaHub staked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HUBSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.46M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HUBSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HUBSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.74K USD है.
HUBSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HUBSOL ने 312.07 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HUBSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HUBSOL ने 106.11 USD की ATL प्राइस देखी.
HUBSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HUBSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HUBSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HUBSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HUBSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:00:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.