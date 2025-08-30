Solana Spaces मूल्य (STORE)
Solana Spaces (STORE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STORE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STORE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0039126 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STORE में -0.19%, 24 घंटों में -7.69%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solana Spaces का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 718.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.54M है, कुल आपूर्ति 972542508.326437 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 718.44K है.
आज के दिन के दौरान, Solana Spaces का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solana Spaces का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Solana Spaces का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Solana Spaces का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.69%
|30 दिन
|$ 0
|+26.12%
|60 दिन
|$ 0
|+13.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.
Solana Spaces (STORE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STORE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
