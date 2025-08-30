SMG की अधिक जानकारी

SMG प्राइस की जानकारी

SMG आधिकारिक वेबसाइट

SMG टोकन का अर्थशास्त्र

SMG प्राइस का पूर्वानुमान

Solana Money Glitch लोगो

Solana Money Glitch मूल्य (SMG)

गैर-सूचीबद्ध

1 SMG से USD लाइव प्राइस:

--
----
+3.80%1D
USD
Solana Money Glitch (SMG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:12:10 (UTC+8)

Solana Money Glitch (SMG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005737
$ 0.005737$ 0.005737

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

+3.88%

+34.37%

+34.37%

Solana Money Glitch (SMG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SMG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.005737 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMG में -0.63%, 24 घंटों में +3.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +34.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Solana Money Glitch (SMG) मार्केट की जानकारी

$ 17.81K
$ 17.81K$ 17.81K

--
----

$ 17.81K
$ 17.81K$ 17.81K

775.92M
775.92M 775.92M

775,920,400.140269
775,920,400.140269 775,920,400.140269

Solana Money Glitch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SMG की मार्केट में उपलब्ध राशि 775.92M है, कुल आपूर्ति 775920400.140269 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.81K है.

Solana Money Glitch (SMG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solana Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solana Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Solana Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Solana Money Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+3.88%
30 दिन$ 0+61.75%
60 दिन$ 0-15.25%
90 दिन$ 0--

Solana Money Glitch (SMG) क्या है

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

Solana Money Glitch (SMG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Solana Money Glitch प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solana Money Glitch (SMG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solana Money Glitch (SMG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solana Money Glitch के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solana Money Glitch प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SMG लोकल करेंसी में

Solana Money Glitch (SMG) टोकन का अर्थशास्त्र

Solana Money Glitch (SMG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SMG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solana Money Glitch (SMG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solana Money Glitch (SMG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SMG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SMG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SMG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solana Money Glitch का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SMG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SMG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SMG की मार्केट में उपलब्ध राशि 775.92M USD है.
SMG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SMG ने 0.005737 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SMG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SMG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SMG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SMG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SMG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SMG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SMG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:12:10 (UTC+8)

