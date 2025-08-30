Solana ID मूल्य (SOLID)
-0.16%
-1.81%
-1.82%
-1.82%
Solana ID (SOLID) रियल-टाइम प्राइस $0.00425647 है. पिछले 24 घंटों में, SOLID ने $ 0.00423864 के कम और $ 0.00460088 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01632385 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0016976 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLID में -0.16%, 24 घंटों में -1.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solana ID का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि 416.73M है, कुल आपूर्ति 999993624.2682356 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.27M है.
आज के दिन के दौरान, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009159148 था.
पिछले 60 दिनों में, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038229706 था.
पिछले 90 दिनों में, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017228775569410165 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.81%
|30 दिन
|$ -0.0009159148
|-21.51%
|60 दिन
|$ +0.0038229706
|+89.82%
|90 दिन
|$ +0.0017228775569410165
|+68.00%
Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.
