Solana ID लोगो

Solana ID मूल्य (SOLID)

गैर-सूचीबद्ध

1 SOLID से USD लाइव प्राइस:

$0.00425647
-1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Solana ID (SOLID) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:32:37 (UTC+8)

Solana ID (SOLID) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00423864
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00460088
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00423864

$ 0.00460088

$ 0.01632385

$ 0.0016976

-0.16%

-1.81%

-1.82%

-1.82%

Solana ID (SOLID) रियल-टाइम प्राइस $0.00425647 है. पिछले 24 घंटों में, SOLID ने $ 0.00423864 के कम और $ 0.00460088 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01632385 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0016976 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLID में -0.16%, 24 घंटों में -1.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Solana ID (SOLID) मार्केट की जानकारी

$ 1.78M
--
$ 4.27M

416.73M

999,993,624.2682356

Solana ID का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि 416.73M है, कुल आपूर्ति 999993624.2682356 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.27M है.

Solana ID (SOLID) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009159148 था.
पिछले 60 दिनों में, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038229706 था.
पिछले 90 दिनों में, Solana ID का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017228775569410165 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.81%
30 दिन$ -0.0009159148-21.51%
60 दिन$ +0.0038229706+89.82%
90 दिन$ +0.0017228775569410165+68.00%

Solana ID (SOLID) क्या है

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Solana ID (SOLID) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Solana ID प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solana ID (SOLID) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solana ID (SOLID) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solana ID के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solana ID प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOLID लोकल करेंसी में

Solana ID (SOLID) टोकन का अर्थशास्त्र

Solana ID (SOLID) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLID टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solana ID (SOLID) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solana ID (SOLID) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOLID प्राइस 0.00425647 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOLID से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOLID से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00425647 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solana ID का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOLID के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.78M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOLID की मार्केट में उपलब्ध राशि 416.73M USD है.
SOLID की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOLID ने 0.01632385 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOLID का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOLID ने 0.0016976 USD की ATL प्राइस देखी.
SOLID का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOLID के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOLID इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOLID इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOLID का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:32:37 (UTC+8)

