Solana Ecosystem Index लोगो

Solana Ecosystem Index मूल्य (SOLI)

गैर-सूचीबद्ध

1 SOLI से USD लाइव प्राइस:

$7.43
$7.43$7.43
0.00%1D
mexc
USD
Solana Ecosystem Index (SOLI) मूल्य का लाइव चार्ट
Solana Ecosystem Index (SOLI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 15.31
$ 15.31$ 15.31

$ 0.03897228
$ 0.03897228$ 0.03897228

--

--

+13.83%

+13.83%

Solana Ecosystem Index (SOLI) रियल-टाइम प्राइस $7.43 है. पिछले 24 घंटों में, SOLI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03897228 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +13.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Solana Ecosystem Index (SOLI) मार्केट की जानकारी

$ 927.73K
$ 927.73K$ 927.73K

--
----

$ 927.73K
$ 927.73K$ 927.73K

124.89K
124.89K 124.89K

124,890.13669
124,890.13669 124,890.13669

Solana Ecosystem Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 927.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.89K है, कुल आपूर्ति 124890.13669 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 927.73K है.

Solana Ecosystem Index (SOLI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ +8.3243959090 था.
पिछले 60 दिनों में, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ +2.8817024670 था.
पिछले 90 दिनों में, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.810771639957683 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +8.3243959090+112.04%
60 दिन$ +2.8817024670+38.78%
90 दिन$ +0.810771639957683+12.25%

Solana Ecosystem Index (SOLI) क्या है

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

Solana Ecosystem Index (SOLI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Solana Ecosystem Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solana Ecosystem Index (SOLI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solana Ecosystem Index (SOLI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solana Ecosystem Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Solana Ecosystem Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOLI लोकल करेंसी में

Solana Ecosystem Index (SOLI) टोकन का अर्थशास्त्र

Solana Ecosystem Index (SOLI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOLI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Solana Ecosystem Index (SOLI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Solana Ecosystem Index (SOLI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOLI प्राइस 7.43 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOLI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOLI से USD की मौजूदा प्राइस $ 7.43 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Solana Ecosystem Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOLI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 927.73K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.89K USD है.
SOLI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOLI ने 15.31 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOLI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOLI ने 0.03897228 USD की ATL प्राइस देखी.
SOLI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOLI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOLI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.