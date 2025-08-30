Solana Ecosystem Index मूल्य (SOLI)
Solana Ecosystem Index (SOLI) रियल-टाइम प्राइस $7.43 है. पिछले 24 घंटों में, SOLI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03897228 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOLI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +13.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solana Ecosystem Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 927.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.89K है, कुल आपूर्ति 124890.13669 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 927.73K है.
आज के दिन के दौरान, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ +8.3243959090 था.
पिछले 60 दिनों में, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ +2.8817024670 था.
पिछले 90 दिनों में, Solana Ecosystem Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.810771639957683 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +8.3243959090
|+112.04%
|60 दिन
|$ +2.8817024670
|+38.78%
|90 दिन
|$ +0.810771639957683
|+12.25%
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
