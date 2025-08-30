Solace AI मूल्य ($SLCE)
-2.56%
+11.64%
+11.64%
Solace AI ($SLCE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $SLCE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $SLCE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $SLCE में --, 24 घंटों में -2.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solace AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $SLCE की मार्केट में उपलब्ध राशि 957.19M है, कुल आपूर्ति 957191052.091953 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.84K है.
आज के दिन के दौरान, Solace AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Solace AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Solace AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Solace AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.56%
|30 दिन
|$ 0
|+6.54%
|60 दिन
|$ 0
|+8.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
Solace offers crypto traders different tools they can use to analyze different tokens, as well as an easy to use technical analysis bot, that can give you technical analysis based on any chart picture or screenshot. We have plans to launch more agents on the X platform as well as a mobile app for a central place for our agents to be used. We have a lot of plans for this project and our aim is to build a strong community around it, that will adopt our tools, and eventually start marketing to other telegram groups for them to use.
Solace AI ($SLCE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $SLCE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
