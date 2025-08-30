ROULETTE की अधिक जानकारी

SOL Roulette (ROULETTE)

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
SOL Roulette (ROULETTE) मूल्य का लाइव चार्ट
SOL Roulette (ROULETTE) प्राइस की जानकारी (USD)

SOL Roulette (ROULETTE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROULETTE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROULETTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00128408 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROULETTE में +1.36%, 24 घंटों में +5.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SOL Roulette का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROULETTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 926.57M है, कुल आपूर्ति 926568597.9041831 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.42K है.

SOL Roulette (ROULETTE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

SOL Roulette (ROULETTE) क्या है

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

SOL Roulette प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SOL Roulette (ROULETTE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SOL Roulette (ROULETTE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SOL Roulette के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SOL Roulette प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOL Roulette (ROULETTE) टोकन का अर्थशास्त्र

SOL Roulette (ROULETTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROULETTE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SOL Roulette (ROULETTE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SOL Roulette (ROULETTE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROULETTE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROULETTE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROULETTE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SOL Roulette का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROULETTE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.42K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROULETTE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROULETTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 926.57M USD है.
ROULETTE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROULETTE ने 0.00128408 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROULETTE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROULETTE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ROULETTE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROULETTE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROULETTE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROULETTE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROULETTE का प्राइस का अनुमान देखें.
SOL Roulette (ROULETTE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.