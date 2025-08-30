SOL Roulette मूल्य (ROULETTE)
+1.36%
+5.30%
+16.90%
+16.90%
SOL Roulette (ROULETTE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROULETTE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROULETTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00128408 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROULETTE में +1.36%, 24 घंटों में +5.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SOL Roulette का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROULETTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 926.57M है, कुल आपूर्ति 926568597.9041831 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.42K है.
आज के दिन के दौरान, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SOL Roulette का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+5.30%
|30 दिन
|$ 0
|+16.63%
|60 दिन
|$ 0
|+18.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.
