SOL DRIP मूल्य (DRIP)
+3.63%
+36.54%
+76.93%
+76.93%
SOL DRIP (DRIP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DRIP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRIP में +3.63%, 24 घंटों में +36.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +76.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SOL DRIP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 223.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 940.94M है, कुल आपूर्ति 940942828.1791446 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 223.02K है.
आज के दिन के दौरान, SOL DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SOL DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SOL DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SOL DRIP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+36.54%
|30 दिन
|$ 0
|+67.14%
|60 दिन
|$ 0
|+37.05%
|90 दिन
|$ 0
|--
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
