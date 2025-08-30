SOBA की अधिक जानकारी

Sol Bastard लोगो

Sol Bastard मूल्य (SOBA)

गैर-सूचीबद्ध

1 SOBA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.40%1D
USD
Sol Bastard (SOBA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:07:39 (UTC+8)

Sol Bastard (SOBA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0092959
$ 0.0092959$ 0.0092959

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

-6.42%

-2.18%

-2.18%

Sol Bastard (SOBA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOBA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOBA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0092959 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOBA में -0.85%, 24 घंटों में -6.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sol Bastard (SOBA) मार्केट की जानकारी

$ 39.53K
$ 39.53K$ 39.53K

--
----

$ 39.53K
$ 39.53K$ 39.53K

890.49M
890.49M 890.49M

890,486,936.213829
890,486,936.213829 890,486,936.213829

Sol Bastard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 890.49M है, कुल आपूर्ति 890486936.213829 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.53K है.

Sol Bastard (SOBA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sol Bastard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sol Bastard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sol Bastard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sol Bastard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.42%
30 दिन$ 0+0.51%
60 दिन$ 0-24.51%
90 दिन$ 0--

Sol Bastard (SOBA) क्या है

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

Sol Bastard (SOBA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Sol Bastard प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sol Bastard (SOBA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sol Bastard (SOBA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sol Bastard के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sol Bastard प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOBA लोकल करेंसी में

Sol Bastard (SOBA) टोकन का अर्थशास्त्र

Sol Bastard (SOBA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOBA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sol Bastard (SOBA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sol Bastard (SOBA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOBA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOBA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOBA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sol Bastard का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOBA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.53K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOBA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 890.49M USD है.
SOBA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOBA ने 0.0092959 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOBA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOBA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SOBA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOBA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOBA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOBA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOBA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:07:39 (UTC+8)

