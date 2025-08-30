soft shill मूल्य (CODED)
-0.16%
-5.25%
-7.80%
-7.80%
soft shill (CODED) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CODED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CODED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00208835 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CODED में -0.16%, 24 घंटों में -5.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
soft shill का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CODED की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.72M है, कुल आपूर्ति 999715753.307773 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.89K है.
आज के दिन के दौरान, soft shill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, soft shill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, soft shill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, soft shill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.25%
|30 दिन
|$ 0
|-37.96%
|60 दिन
|$ 0
|-95.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.
