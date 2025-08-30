soft shill (CODED) क्या है

$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.

लोग यह भी पूछते हैं: soft shill (CODED) के बारे में अन्य प्रश्न आज soft shill (CODED) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CODED प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CODED से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CODED से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. soft shill का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CODED के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CODED की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CODED की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.72M USD है. CODED की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CODED ने 0.00208835 USD की ATH प्राइस हासिल की. CODED का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CODED ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. CODED का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CODED के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CODED इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CODED इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CODED का प्राइस का अनुमान देखें.

