Sock Inu मूल्य (SINU)
-1.15%
-9.03%
+6.55%
+6.55%
Sock Inu (SINU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SINU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SINU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SINU में -1.15%, 24 घंटों में -9.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sock Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 172.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SINU की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999905897.170691 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 172.01K है.
आज के दिन के दौरान, Sock Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sock Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sock Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sock Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.03%
|30 दिन
|$ 0
|-4.81%
|60 दिन
|$ 0
|+49.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
