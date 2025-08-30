SEDGE की अधिक जानकारी

Social Edge मूल्य (SEDGE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SEDGE से USD लाइव प्राइस:

$0.02070358
$0.02070358
0.00%1D
mexc
USD
Social Edge (SEDGE) मूल्य का लाइव चार्ट
Social Edge (SEDGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.856294
$ 0.856294

$ 0.01017587
$ 0.01017587

--

--

0.00%

0.00%

Social Edge (SEDGE) रियल-टाइम प्राइस $0.02070358 है. पिछले 24 घंटों में, SEDGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SEDGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.856294 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01017587 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SEDGE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Social Edge (SEDGE) मार्केट की जानकारी

$ 20.70K
$ 20.70K

--
--

$ 20.70K
$ 20.70K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Social Edge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SEDGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.70K है.

Social Edge (SEDGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Social Edge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Social Edge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035630095 था.
पिछले 60 दिनों में, Social Edge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0159004426 था.
पिछले 90 दिनों में, Social Edge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0035630095+17.21%
60 दिन$ +0.0159004426+76.80%
90 दिन$ 0--

Social Edge (SEDGE) क्या है

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Social Edge प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Social Edge (SEDGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Social Edge (SEDGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Social Edge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Social Edge प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SEDGE लोकल करेंसी में

Social Edge (SEDGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Social Edge (SEDGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SEDGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Social Edge (SEDGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Social Edge (SEDGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SEDGE प्राइस 0.02070358 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SEDGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SEDGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02070358 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Social Edge का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SEDGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SEDGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SEDGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M USD है.
SEDGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SEDGE ने 0.856294 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SEDGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SEDGE ने 0.01017587 USD की ATL प्राइस देखी.
SEDGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SEDGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SEDGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SEDGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SEDGE का प्राइस का अनुमान देखें.
