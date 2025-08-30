Social Edge (SEDGE) क्या है

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Social Edge (SEDGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Social Edge (SEDGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Social Edge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

SEDGE लोकल करेंसी में

Social Edge (SEDGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Social Edge (SEDGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SEDGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Social Edge (SEDGE) के बारे में अन्य प्रश्न आज Social Edge (SEDGE) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SEDGE प्राइस 0.02070358 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SEDGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.02070358 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SEDGE से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Social Edge का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SEDGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SEDGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SEDGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M USD है. SEDGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SEDGE ने 0.856294 USD की ATH प्राइस हासिल की. SEDGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SEDGE ने 0.01017587 USD की ATL प्राइस देखी. SEDGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SEDGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या SEDGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SEDGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SEDGE का प्राइस का अनुमान देखें.

