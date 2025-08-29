SB की अधिक जानकारी

Snowbank मूल्य (SB)

गैर-सूचीबद्ध

Snowbank (SB) मूल्य का लाइव चार्ट
Snowbank (SB) प्राइस की जानकारी (USD)

Snowbank (SB) रियल-टाइम प्राइस $222.39 है. पिछले 24 घंटों में, SB ने $ 221.9 के कम और $ 231.88 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8,356.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 138.86 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SB में -0.29%, 24 घंटों में -3.23%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Snowbank (SB) मार्केट की जानकारी

$ 35.60M
$ 35.60M$ 35.60M

$ 35.60M
$ 35.60M$ 35.60M

159.64K
159.64K 159.64K

159,640.027327531
159,640.027327531 159,640.027327531

Snowbank का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SB की मार्केट में उपलब्ध राशि 159.64K है, कुल आपूर्ति 159640.027327531 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.60M है.

Snowbank (SB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Snowbank का USD में मूल्य बदलाव $ -7.4327266520679 था.
पिछले 30 दिनों में, Snowbank का USD में मूल्य बदलाव $ +3.0027987360 था.
पिछले 60 दिनों में, Snowbank का USD में मूल्य बदलाव $ +3.7315262880 था.
पिछले 90 दिनों में, Snowbank का USD में मूल्य बदलाव $ -3.68578488567415 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -7.4327266520679-3.23%
30 दिन$ +3.0027987360+1.35%
60 दिन$ +3.7315262880+1.68%
90 दिन$ -3.68578488567415-1.63%

Snowbank (SB) क्या है

Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

Snowbank (SB) संसाधन

Snowbank प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Snowbank (SB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Snowbank (SB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Snowbank के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

SB लोकल करेंसी में

Snowbank (SB) टोकन का अर्थशास्त्र

Snowbank (SB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Snowbank (SB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Snowbank (SB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SB प्राइस 222.39 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SB से USD की मौजूदा प्राइस $ 222.39 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Snowbank का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SB की मार्केट में उपलब्ध राशि 159.64K USD है.
SB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SB ने 8,356.8 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SB ने 138.86 USD की ATL प्राइस देखी.
SB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SB का प्राइस का अनुमान देखें.
Snowbank (SB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.