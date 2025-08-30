Snook मूल्य (SNK)
Snook (SNK) रियल-टाइम प्राइस $0.00250402 है. पिछले 24 घंटों में, SNK ने $ 0.00239492 के कम और $ 0.00255724 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00130264 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNK में +0.08%, 24 घंटों में -2.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Snook का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M है, कुल आपूर्ति 38493055.41 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.39K है.
आज के दिन के दौरान, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005910140 था.
पिछले 60 दिनों में, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000591354 था.
पिछले 90 दिनों में, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000124815460087704 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.03%
|30 दिन
|$ +0.0005910140
|+23.60%
|60 दिन
|$ -0.0000591354
|-2.36%
|90 दिन
|$ -0.000124815460087704
|-4.74%
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
