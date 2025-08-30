SNK की अधिक जानकारी

Snook लोगो

Snook मूल्य (SNK)

गैर-सूचीबद्ध

1 SNK से USD लाइव प्राइस:

$0.00250402
-2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Snook (SNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:37:49 (UTC+8)

Snook (SNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00239492
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00255724
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00239492
$ 0.00255724
$ 3.31
$ 0.00130264
+0.08%

-2.03%

-5.87%

-5.87%

Snook (SNK) रियल-टाइम प्राइस $0.00250402 है. पिछले 24 घंटों में, SNK ने $ 0.00239492 के कम और $ 0.00255724 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00130264 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNK में +0.08%, 24 घंटों में -2.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Snook (SNK) मार्केट की जानकारी

$ 65.17K
--
$ 96.39K
26.03M
38,493,055.41
Snook का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M है, कुल आपूर्ति 38493055.41 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 96.39K है.

Snook (SNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005910140 था.
पिछले 60 दिनों में, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000591354 था.
पिछले 90 दिनों में, Snook का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000124815460087704 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.03%
30 दिन$ +0.0005910140+23.60%
60 दिन$ -0.0000591354-2.36%
90 दिन$ -0.000124815460087704-4.74%

Snook (SNK) क्या है

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Snook प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Snook (SNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Snook (SNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Snook के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Snook प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SNK लोकल करेंसी में

Snook (SNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Snook (SNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Snook (SNK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Snook (SNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SNK प्राइस 0.00250402 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00250402 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Snook का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M USD है.
SNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SNK ने 3.31 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SNK ने 0.00130264 USD की ATL प्राइस देखी.
SNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:37:49 (UTC+8)

