Snake लोगो

Snake मूल्य (SNK)

गैर-सूचीबद्ध

1 SNK से USD लाइव प्राइस:

$0.01318618
$0.01318618$0.01318618
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Snake (SNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:32:23 (UTC+8)

Snake (SNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01317215
$ 0.01317215$ 0.01317215
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0132282
$ 0.0132282$ 0.0132282
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01317215
$ 0.01317215$ 0.01317215

$ 0.0132282
$ 0.0132282$ 0.0132282

$ 0.592266
$ 0.592266$ 0.592266

$ 0.01287783
$ 0.01287783$ 0.01287783

-0.00%

-0.00%

+0.20%

+0.20%

Snake (SNK) रियल-टाइम प्राइस $0.01319374 है. पिछले 24 घंटों में, SNK ने $ 0.01317215 के कम और $ 0.0132282 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.592266 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01287783 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNK में -0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Snake (SNK) मार्केट की जानकारी

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

83.46M
83.46M 83.46M

83,459,722.1341008
83,459,722.1341008 83,459,722.1341008

Snake का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.46M है, कुल आपूर्ति 83459722.1341008 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.10M है.

Snake (SNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Snake का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Snake का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000027113 था.
पिछले 60 दिनों में, Snake का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000008496 था.
पिछले 90 दिनों में, Snake का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ +0.0000027113+0.02%
60 दिन$ -0.0000008496-0.00%
90 दिन$ 0--

Snake (SNK) क्या है

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

Snake प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Snake (SNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Snake (SNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Snake के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Snake प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SNK लोकल करेंसी में

Snake (SNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Snake (SNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Snake (SNK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Snake (SNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SNK प्राइस 0.01319374 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01319374 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Snake का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.46M USD है.
SNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SNK ने 0.592266 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SNK ने 0.01287783 USD की ATL प्राइस देखी.
SNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:32:23 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.