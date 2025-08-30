SnailBrook मूल्य (SNAIL)
--
--
0.00%
0.00%
SnailBrook (SNAIL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SNAIL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNAIL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SnailBrook का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 432.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.37B है, कुल आपूर्ति 82373015782.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 432.29K है.
आज के दिन के दौरान, SnailBrook का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SnailBrook का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SnailBrook का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SnailBrook का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+23.11%
|60 दिन
|$ 0
|+70.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.
