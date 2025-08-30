SP की अधिक जानकारी

Smoovie Phone लोगो

Smoovie Phone मूल्य (SP)

गैर-सूचीबद्ध

1 SP से USD लाइव प्राइस:

$0.783648
$0.783648$0.783648
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Smoovie Phone (SP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:37:24 (UTC+8)

Smoovie Phone (SP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 126.94
$ 126.94$ 126.94

$ 0.74026
$ 0.74026$ 0.74026

--

--

-28.00%

-28.00%

Smoovie Phone (SP) रियल-टाइम प्राइस $0.783648 है. पिछले 24 घंटों में, SP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 126.94 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.74026 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -28.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Smoovie Phone (SP) मार्केट की जानकारी

$ 32.97K
$ 32.97K$ 32.97K

--
----

$ 32.97K
$ 32.97K$ 32.97K

42.07K
42.07K 42.07K

42,069.0
42,069.0 42,069.0

Smoovie Phone का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SP की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.07K है, कुल आपूर्ति 42069.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.97K है.

Smoovie Phone (SP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1534971303 था.
पिछले 60 दिनों में, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1514279078 था.
पिछले 90 दिनों में, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.1534971303-19.58%
60 दिन$ -0.1514279078-19.32%
90 दिन$ 0--

Smoovie Phone (SP) क्या है

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Smoovie Phone प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Smoovie Phone (SP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Smoovie Phone (SP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Smoovie Phone के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Smoovie Phone प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SP लोकल करेंसी में

Smoovie Phone (SP) टोकन का अर्थशास्त्र

Smoovie Phone (SP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Smoovie Phone (SP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Smoovie Phone (SP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SP प्राइस 0.783648 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.783648 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Smoovie Phone का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.97K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SP की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.07K USD है.
SP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SP ने 126.94 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SP ने 0.74026 USD की ATL प्राइस देखी.
SP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:37:24 (UTC+8)

