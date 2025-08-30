Smoovie Phone मूल्य (SP)
Smoovie Phone (SP) रियल-टाइम प्राइस $0.783648 है. पिछले 24 घंटों में, SP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 126.94 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.74026 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -28.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Smoovie Phone का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SP की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.07K है, कुल आपूर्ति 42069.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.97K है.
आज के दिन के दौरान, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1534971303 था.
पिछले 60 दिनों में, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1514279078 था.
पिछले 90 दिनों में, Smoovie Phone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.1534971303
|-19.58%
|60 दिन
|$ -0.1514279078
|-19.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .
Smoovie Phone (SP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
