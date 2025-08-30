Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.

