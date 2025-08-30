Smart MFG मूल्य (MFG)
-1.32%
-1.12%
-21.80%
-21.80%
Smart MFG (MFG) रियल-टाइम प्राइस $0.00120776 है. पिछले 24 घंटों में, MFG ने $ 0.0011817 के कम और $ 0.0012436 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MFG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.131262 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MFG में -1.32%, 24 घंटों में -1.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Smart MFG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 474.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 392.68M है, कुल आपूर्ति 868459135.7414333 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.05M है.
आज के दिन के दौरान, Smart MFG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Smart MFG का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004769028 था.
पिछले 60 दिनों में, Smart MFG का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000743411 था.
पिछले 90 दिनों में, Smart MFG का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000082703751309093 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.12%
|30 दिन
|$ +0.0004769028
|+39.49%
|60 दिन
|$ +0.0000743411
|+6.16%
|90 दिन
|$ -0.0000082703751309093
|-0.68%
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
