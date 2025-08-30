SMARDEX WRAPPED USDN मूल्य (WUSDN)
+0.09%
-0.21%
-0.48%
-0.48%
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) रियल-टाइम प्राइस $1.096 है. पिछले 24 घंटों में, WUSDN ने $ 1.09 के कम और $ 1.12 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WUSDN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.921955 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WUSDN में +0.09%, 24 घंटों में -0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SMARDEX WRAPPED USDN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WUSDN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.36M है, कुल आपूर्ति 1355873.436700882 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.48M है.
आज के दिन के दौरान, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002320748118497 था.
पिछले 30 दिनों में, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0160533312 था.
पिछले 60 दिनों में, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0222010144 था.
पिछले 90 दिनों में, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0241844952334284 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.002320748118497
|-0.21%
|30 दिन
|$ +0.0160533312
|+1.46%
|60 दिन
|$ +0.0222010144
|+2.03%
|90 दिन
|$ +0.0241844952334284
|+2.26%
wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.
