1 WUSDN से USD लाइव प्राइस:

$1.096
$1.096$1.096
-0.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:14:54 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.09
$ 1.09$ 1.09
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.921955
$ 0.921955$ 0.921955

+0.09%

-0.21%

-0.48%

-0.48%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) रियल-टाइम प्राइस $1.096 है. पिछले 24 घंटों में, WUSDN ने $ 1.09 के कम और $ 1.12 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WUSDN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.921955 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WUSDN में +0.09%, 24 घंटों में -0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) मार्केट की जानकारी

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

1.36M
1.36M 1.36M

1,355,873.436700882
1,355,873.436700882 1,355,873.436700882

SMARDEX WRAPPED USDN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WUSDN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.36M है, कुल आपूर्ति 1355873.436700882 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.48M है.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002320748118497 था.
पिछले 30 दिनों में, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0160533312 था.
पिछले 60 दिनों में, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0222010144 था.
पिछले 90 दिनों में, SMARDEX WRAPPED USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0241844952334284 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.002320748118497-0.21%
30 दिन$ +0.0160533312+1.46%
60 दिन$ +0.0222010144+2.03%
90 दिन$ +0.0241844952334284+2.26%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) क्या है

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SMARDEX WRAPPED USDN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SMARDEX WRAPPED USDN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SMARDEX WRAPPED USDN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WUSDN लोकल करेंसी में

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) टोकन का अर्थशास्त्र

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WUSDN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WUSDN प्राइस 1.096 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WUSDN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WUSDN से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.096 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SMARDEX WRAPPED USDN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WUSDN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.48M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WUSDN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WUSDN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.36M USD है.
WUSDN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WUSDN ने 1.17 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WUSDN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WUSDN ने 0.921955 USD की ATL प्राइस देखी.
WUSDN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WUSDN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WUSDN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WUSDN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WUSDN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:14:54 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

