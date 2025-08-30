USDN की अधिक जानकारी

1 USDN से USD लाइव प्राइस:

$1.005
$1.005$1.005
+0.20%1D
SMARDEX USDN (USDN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:14:52 (UTC+8)

SMARDEX USDN (USDN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.95378
$ 0.95378$ 0.95378

+0.00%

+0.30%

+0.36%

+0.36%

SMARDEX USDN (USDN) रियल-टाइम प्राइस $1.005 है. पिछले 24 घंटों में, USDN ने $ 1.001 के कम और $ 1.005 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.034 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.95378 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDN में +0.00%, 24 घंटों में +0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SMARDEX USDN (USDN) मार्केट की जानकारी

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

--
----

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

3.67M
3.67M 3.67M

3,674,162.38860768
3,674,162.38860768 3,674,162.38860768

SMARDEX USDN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDN की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.67M है, कुल आपूर्ति 3674162.38860768 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.69M है.

SMARDEX USDN (USDN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SMARDEX USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00298798 था.
पिछले 30 दिनों में, SMARDEX USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0089087220 था.
पिछले 60 दिनों में, SMARDEX USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0037861365 था.
पिछले 90 दिनों में, SMARDEX USDN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009704820073887 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00298798+0.30%
30 दिन$ +0.0089087220+0.89%
60 दिन$ +0.0037861365+0.38%
90 दिन$ +0.0009704820073887+0.10%

SMARDEX USDN (USDN) क्या है

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: - Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens. - Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

SMARDEX USDN (USDN) संसाधन

SMARDEX USDN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SMARDEX USDN (USDN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SMARDEX USDN (USDN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SMARDEX USDN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SMARDEX USDN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDN लोकल करेंसी में

SMARDEX USDN (USDN) टोकन का अर्थशास्त्र

SMARDEX USDN (USDN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SMARDEX USDN (USDN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SMARDEX USDN (USDN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDN प्राइस 1.005 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDN से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.005 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SMARDEX USDN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.69M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDN की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.67M USD है.
USDN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDN ने 1.034 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDN ने 0.95378 USD की ATL प्राइस देखी.
USDN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:14:52 (UTC+8)

SMARDEX USDN (USDN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

