SMACKM (SMACKM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SMACKM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMACKM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00276613 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMACKM में -0.58%, 24 घंटों में -5.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SMACKM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 576.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SMACKM की मार्केट में उपलब्ध राशि 815.72M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 706.47K है.
आज के दिन के दौरान, SMACKM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SMACKM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SMACKM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SMACKM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.98%
|30 दिन
|$ 0
|+27.13%
|60 दिन
|$ 0
|+85.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.
