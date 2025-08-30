SLOVE मूल्य (SLOVE)
SLOVE (SLOVE) रियल-टाइम प्राइस $0.00157717 है. पिछले 24 घंटों में, SLOVE ने $ 0.00157777 के कम और $ 0.00171653 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SLOVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.193733 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SLOVE में -2.18%, 24 घंटों में -7.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SLOVE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 141.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SLOVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 157.72K है.
आज के दिन के दौरान, SLOVE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000120002673487389 था.
पिछले 30 दिनों में, SLOVE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005375634 था.
पिछले 60 दिनों में, SLOVE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010331414 था.
पिछले 90 दिनों में, SLOVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000120002673487389
|-7.07%
|30 दिन
|$ -0.0005375634
|-34.08%
|60 दिन
|$ -0.0010331414
|-65.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
