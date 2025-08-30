SLIME मूल्य (SLIME)
SLIME (SLIME) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SLIME ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SLIME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00280345 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SLIME में +0.32%, 24 घंटों में -5.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SLIME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SLIME की मार्केट में उपलब्ध राशि 888.48M है, कुल आपूर्ति 888482623.975658 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.92K है.
आज के दिन के दौरान, SLIME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SLIME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SLIME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SLIME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.53%
|30 दिन
|$ 0
|+26.26%
|60 दिन
|$ 0
|+44.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!
SLIME (SLIME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SLIME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
