Slam मूल्य (SLAM)
--
--
+2.43%
+2.43%
Slam (SLAM) रियल-टाइम प्राइस $0.083311 है. पिछले 24 घंटों में, SLAM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SLAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.893592 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SLAM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Slam का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SLAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 345.53B है, कुल आपूर्ति 754997597856.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.59B है.
आज के दिन के दौरान, Slam का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Slam का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031702668 था.
पिछले 60 दिनों में, Slam का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0118910373 था.
पिछले 90 दिनों में, Slam का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0031702668
|+3.81%
|60 दिन
|$ +0.0118910373
|+14.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
A revolutionary ecosystem powered by a DeFi Casino, Advanced Charts App, Swap Platform. Slam Token has delivered 4 working products in just one month. Slam Charts: The Only Charts App for BSC With Slam Charts, you are able to see each token’s market cap data & Lp amount; both for v1 and for v2. Keep track of your favorite tokens and enjoy the simplicity. You can easily search & track BSC tokens, keep track of 4 wallets simultaneously, calculate tokens worth in USD & crypto currencies. Last but not least, you can add any token or whale wallet to your watchlist to receive push notifications for big buys/sells with the new “Whale Radar” feature! Slam Swap: Most User Friendly Swap Platform of BSC Slam Swap will automatically detect the version you should use for a specific token to get the best price. In addition to that, Slam Swap adjusts the correct slippage for you! (There are currently +30 tokens that have this feature but more will be added in the future). SlamSwap has the potential to be the next big DEX. Slam Vegas: Future of Crypto Gambling A sophisticated crypto casino with live dealers and over 100 games. Slam Vegas will have blackjack, roulette and baccarat with live dealers, slot games and live games (such as Crazy Time etc.) in our lobby. Slam Crash Our OG crash game is now moved to a new domain and it’s separated from Slam Vegas completely. You will now be able to deposit and withdraw BNB or $SLAM to play the crash game. (New tokens will be added on a regular basis) In the new version of the game, there will be features only available for SLAM holders. Slam Token aims to stand apart from the crowd by building new utilities that benefits the BSC community.
Slam (SLAM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है.
