Skillful AI (SKAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00191358 है. पिछले 24 घंटों में, SKAI ने $ 0.00190072 के कम और $ 0.00195154 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.252674 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00113594 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKAI में +0.01%, 24 घंटों में -1.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Skillful AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 216.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.37M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.91M है.
आज के दिन के दौरान, Skillful AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Skillful AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002558322 था.
पिछले 60 दिनों में, Skillful AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003732242 था.
पिछले 90 दिनों में, Skillful AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.006773934719867073 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.73%
|30 दिन
|$ +0.0002558322
|+13.37%
|60 दिन
|$ -0.0003732242
|-19.50%
|90 दिन
|$ -0.006773934719867073
|-77.97%
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
