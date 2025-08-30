Skill Issue मूल्य (SKILL)
+1.28%
-4.22%
-3.51%
-3.51%
Skill Issue (SKILL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SKILL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00204438 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKILL में +1.28%, 24 घंटों में -4.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Skill Issue का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.33M है, कुल आपूर्ति 998331101.643079 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.78K है.
आज के दिन के दौरान, Skill Issue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Skill Issue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Skill Issue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Skill Issue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.22%
|30 दिन
|$ 0
|+14.35%
|60 दिन
|$ 0
|-7.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.
