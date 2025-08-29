SKBDI की अधिक जानकारी

Skibidi Toilet लोगो

Skibidi Toilet मूल्य (SKBDI)

गैर-सूचीबद्ध

1 SKBDI से USD लाइव प्राइस:

-8.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Skibidi Toilet (SKBDI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:59:51 (UTC+8)

Skibidi Toilet (SKBDI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.50%

-8.16%

-19.91%

-19.91%

Skibidi Toilet (SKBDI) रियल-टाइम प्राइस $0.04338469 है. पिछले 24 घंटों में, SKBDI ने $ 0.04296552 के कम और $ 0.0473027 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKBDI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.026 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0178059 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKBDI में -1.50%, 24 घंटों में -8.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Skibidi Toilet (SKBDI) मार्केट की जानकारी

--
----

Skibidi Toilet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKBDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 74.92M है, कुल आपूर्ति 74918096.24515948 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.25M है.

Skibidi Toilet (SKBDI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00385930678238872 था.
पिछले 30 दिनों में, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035218606 था.
पिछले 60 दिनों में, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0094162521 था.
पिछले 90 दिनों में, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00805376631005164 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00385930678238872-8.16%
30 दिन$ +0.0035218606+8.12%
60 दिन$ -0.0094162521-21.70%
90 दिन$ +0.00805376631005164+22.80%

Skibidi Toilet (SKBDI) क्या है

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Skibidi Toilet (SKBDI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Skibidi Toilet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Skibidi Toilet (SKBDI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Skibidi Toilet (SKBDI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Skibidi Toilet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Skibidi Toilet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SKBDI लोकल करेंसी में

Skibidi Toilet (SKBDI) टोकन का अर्थशास्त्र

Skibidi Toilet (SKBDI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SKBDI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Skibidi Toilet (SKBDI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Skibidi Toilet (SKBDI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SKBDI प्राइस 0.04338469 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SKBDI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SKBDI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04338469 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Skibidi Toilet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SKBDI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SKBDI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SKBDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 74.92M USD है.
SKBDI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SKBDI ने 1.026 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SKBDI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SKBDI ने 0.0178059 USD की ATL प्राइस देखी.
SKBDI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SKBDI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SKBDI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SKBDI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SKBDI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.