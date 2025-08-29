Skibidi Toilet मूल्य (SKBDI)
-1.50%
-8.16%
-19.91%
-19.91%
Skibidi Toilet (SKBDI) रियल-टाइम प्राइस $0.04338469 है. पिछले 24 घंटों में, SKBDI ने $ 0.04296552 के कम और $ 0.0473027 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKBDI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.026 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0178059 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKBDI में -1.50%, 24 घंटों में -8.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Skibidi Toilet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKBDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 74.92M है, कुल आपूर्ति 74918096.24515948 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.25M है.
आज के दिन के दौरान, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00385930678238872 था.
पिछले 30 दिनों में, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035218606 था.
पिछले 60 दिनों में, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0094162521 था.
पिछले 90 दिनों में, Skibidi Toilet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00805376631005164 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00385930678238872
|-8.16%
|30 दिन
|$ +0.0035218606
|+8.12%
|60 दिन
|$ -0.0094162521
|-21.70%
|90 दिन
|$ +0.00805376631005164
|+22.80%
The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
