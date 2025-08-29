Skey Network मूल्य (SKEY)
Skey Network (SKEY) रियल-टाइम प्राइस $0.0082975 है. पिछले 24 घंटों में, SKEY ने $ 0.00793915 के कम और $ 0.00849982 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.55817 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00793915 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKEY में +0.59%, 24 घंटों में -0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Skey Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 750.15M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.29M है.
आज के दिन के दौरान, Skey Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Skey Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010807045 था.
पिछले 60 दिनों में, Skey Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026854294 था.
पिछले 90 दिनों में, Skey Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005295870330577531 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.25%
|30 दिन
|$ -0.0010807045
|-13.02%
|60 दिन
|$ -0.0026854294
|-32.36%
|90 दिन
|$ -0.005295870330577531
|-38.95%
Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.
Skey Network (SKEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SKEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
