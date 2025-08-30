SISTER मूल्य (SSTR)
-0.96%
-2.30%
-1.07%
-1.07%
SISTER (SSTR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SSTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSTR में -0.96%, 24 घंटों में -2.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SISTER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 227.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.98B है, कुल आपूर्ति 9982404678.28 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 227.93K है.
आज के दिन के दौरान, SISTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SISTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SISTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SISTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.30%
|30 दिन
|$ 0
|+41.57%
|60 दिन
|$ 0
|+66.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.
