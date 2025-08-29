SINGULARRY की अधिक जानकारी

Singularry मूल्य (SINGULARRY)

1 SINGULARRY से USD लाइव प्राइस:

$0.01256866
$0.01256866$0.01256866
-5.20%1D
USD
Singularry (SINGULARRY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:59:31 (UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01159793
$ 0.01159793$ 0.01159793
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01351224
$ 0.01351224$ 0.01351224
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01159793
$ 0.01159793$ 0.01159793

$ 0.01351224
$ 0.01351224$ 0.01351224

$ 0.01751975
$ 0.01751975$ 0.01751975

$ 0
$ 0$ 0

-3.14%

-5.24%

-5.18%

-5.18%

Singularry (SINGULARRY) रियल-टाइम प्राइस $0.01256836 है. पिछले 24 घंटों में, SINGULARRY ने $ 0.01159793 के कम और $ 0.01351224 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SINGULARRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01751975 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SINGULARRY में -3.14%, 24 घंटों में -5.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Singularry (SINGULARRY) मार्केट की जानकारी

$ 12.57M
$ 12.57M$ 12.57M

--
----

$ 12.57M
$ 12.57M$ 12.57M

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,536.93
999,897,536.93 999,897,536.93

Singularry का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.57M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SINGULARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.90M है, कुल आपूर्ति 999897536.93 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.57M है.

Singularry (SINGULARRY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00069545368573992 था.
पिछले 30 दिनों में, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020921028 था.
पिछले 60 दिनों में, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011740318 था.
पिछले 90 दिनों में, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000518023477357732 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00069545368573992-5.24%
30 दिन$ +0.0020921028+16.65%
60 दिन$ -0.0011740318-9.34%
90 दिन$ -0.000518023477357732-3.95%

Singularry (SINGULARRY) क्या है

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

Singularry प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Singularry (SINGULARRY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Singularry (SINGULARRY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Singularry के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Singularry प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SINGULARRY लोकल करेंसी में

Singularry (SINGULARRY) टोकन का अर्थशास्त्र

Singularry (SINGULARRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SINGULARRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Singularry (SINGULARRY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Singularry (SINGULARRY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SINGULARRY प्राइस 0.01256836 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SINGULARRY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SINGULARRY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01256836 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Singularry का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SINGULARRY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.57M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SINGULARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SINGULARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.90M USD है.
SINGULARRY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SINGULARRY ने 0.01751975 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SINGULARRY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SINGULARRY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SINGULARRY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SINGULARRY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SINGULARRY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SINGULARRY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SINGULARRY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:59:31 (UTC+8)

