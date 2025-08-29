Singularry मूल्य (SINGULARRY)
-3.14%
-5.24%
-5.18%
-5.18%
Singularry (SINGULARRY) रियल-टाइम प्राइस $0.01256836 है. पिछले 24 घंटों में, SINGULARRY ने $ 0.01159793 के कम और $ 0.01351224 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SINGULARRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01751975 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SINGULARRY में -3.14%, 24 घंटों में -5.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Singularry का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.57M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SINGULARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.90M है, कुल आपूर्ति 999897536.93 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.57M है.
आज के दिन के दौरान, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00069545368573992 था.
पिछले 30 दिनों में, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020921028 था.
पिछले 60 दिनों में, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011740318 था.
पिछले 90 दिनों में, Singularry का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000518023477357732 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00069545368573992
|-5.24%
|30 दिन
|$ +0.0020921028
|+16.65%
|60 दिन
|$ -0.0011740318
|-9.34%
|90 दिन
|$ -0.000518023477357732
|-3.95%
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
