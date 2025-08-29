SDAO की अधिक जानकारी

SingularityDAO लोगो

SingularityDAO मूल्य (SDAO)

गैर-सूचीबद्ध

1 SDAO से USD लाइव प्राइस:

$0.03569369
$0.03569369$0.03569369
-6.00%1D
SingularityDAO (SDAO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:59:21 (UTC+8)

SingularityDAO (SDAO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03484301
$ 0.03484301$ 0.03484301
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03895708
$ 0.03895708$ 0.03895708
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03484301
$ 0.03484301$ 0.03484301

$ 0.03895708
$ 0.03895708$ 0.03895708

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

$ 0.03484301
$ 0.03484301$ 0.03484301

+0.09%

-6.03%

-3.98%

-3.98%

SingularityDAO (SDAO) रियल-टाइम प्राइस $0.03569369 है. पिछले 24 घंटों में, SDAO ने $ 0.03484301 के कम और $ 0.03895708 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SDAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03484301 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SDAO में +0.09%, 24 घंटों में -6.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SingularityDAO (SDAO) मार्केट की जानकारी

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

90.50M
90.50M 90.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

SingularityDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.50M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.57M है.

SingularityDAO (SDAO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SingularityDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00229406244687019 था.
पिछले 30 दिनों में, SingularityDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0065201235 था.
पिछले 60 दिनों में, SingularityDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0052400478 था.
पिछले 90 दिनों में, SingularityDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00821695175653565 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00229406244687019-6.03%
30 दिन$ -0.0065201235-18.26%
60 दिन$ -0.0052400478-14.68%
90 दिन$ -0.00821695175653565-18.71%

SingularityDAO (SDAO) क्या है

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है.

SingularityDAO (SDAO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SingularityDAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SingularityDAO (SDAO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SingularityDAO (SDAO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SingularityDAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SingularityDAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SDAO लोकल करेंसी में

SingularityDAO (SDAO) टोकन का अर्थशास्त्र

SingularityDAO (SDAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SDAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SingularityDAO (SDAO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SingularityDAO (SDAO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SDAO प्राइस 0.03569369 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SDAO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SDAO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03569369 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SingularityDAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SDAO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.23M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.50M USD है.
SDAO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SDAO ने 6.62 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SDAO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SDAO ने 0.03484301 USD की ATL प्राइस देखी.
SDAO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SDAO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SDAO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SDAO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SDAO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:59:21 (UTC+8)

SingularityDAO (SDAO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

