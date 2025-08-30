Simulize AI मूल्य (SMZAI)
Simulize AI (SMZAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SMZAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMZAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00186328 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMZAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Simulize AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SMZAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999153.86 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.09K है.
आज के दिन के दौरान, Simulize AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Simulize AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Simulize AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Simulize AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+13.74%
|60 दिन
|$ 0
|+16.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.
Simulize AI (SMZAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SMZAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
