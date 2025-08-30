SMPL की अधिक जानकारी

SMPL प्राइस की जानकारी

SMPL आधिकारिक वेबसाइट

SMPL टोकन का अर्थशास्त्र

SMPL प्राइस का पूर्वानुमान

Simple AI लोगो

Simple AI मूल्य (SMPL)

गैर-सूचीबद्ध

1 SMPL से USD लाइव प्राइस:

$0.02330701
$0.02330701$0.02330701
-7.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Simple AI (SMPL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:14:20 (UTC+8)

Simple AI (SMPL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02303341
$ 0.02303341$ 0.02303341
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02529091
$ 0.02529091$ 0.02529091
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02303341
$ 0.02303341$ 0.02303341

$ 0.02529091
$ 0.02529091$ 0.02529091

$ 0.051049
$ 0.051049$ 0.051049

$ 0.00277191
$ 0.00277191$ 0.00277191

-0.01%

-7.20%

+1.01%

+1.01%

Simple AI (SMPL) रियल-टाइम प्राइस $0.02324941 है. पिछले 24 घंटों में, SMPL ने $ 0.02303341 के कम और $ 0.02529091 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMPL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.051049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00277191 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMPL में -0.01%, 24 घंटों में -7.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Simple AI (SMPL) मार्केट की जानकारी

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

--
----

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Simple AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SMPL की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.33M है.

Simple AI (SMPL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Simple AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00180389653418424 था.
पिछले 30 दिनों में, Simple AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0040467644 था.
पिछले 60 दिनों में, Simple AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047291834 था.
पिछले 90 दिनों में, Simple AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00180389653418424-7.20%
30 दिन$ -0.0040467644-17.40%
60 दिन$ +0.0047291834+20.34%
90 दिन$ 0--

Simple AI (SMPL) क्या है

Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Simple AI (SMPL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Simple AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Simple AI (SMPL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Simple AI (SMPL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Simple AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Simple AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SMPL लोकल करेंसी में

Simple AI (SMPL) टोकन का अर्थशास्त्र

Simple AI (SMPL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SMPL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Simple AI (SMPL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Simple AI (SMPL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SMPL प्राइस 0.02324941 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SMPL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SMPL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02324941 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Simple AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SMPL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SMPL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SMPL की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
SMPL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SMPL ने 0.051049 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SMPL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SMPL ने 0.00277191 USD की ATL प्राइस देखी.
SMPL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SMPL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SMPL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SMPL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SMPL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:14:20 (UTC+8)

