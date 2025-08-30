Sillycat मूल्य (SILLYCAT)
Sillycat (SILLYCAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SILLYCAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SILLYCAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SILLYCAT में +0.32%, 24 घंटों में -1.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sillycat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SILLYCAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00T है, कुल आपूर्ति 100000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.22K है.
आज के दिन के दौरान, Sillycat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sillycat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sillycat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sillycat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.89%
|30 दिन
|$ 0
|+16.02%
|60 दिन
|$ 0
|+15.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
