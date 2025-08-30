Silly Dragon मूल्य (SILLY)
Silly Dragon (SILLY) रियल-टाइम प्राइस $0.00130788 है. पिछले 24 घंटों में, SILLY ने $ 0.00130531 के कम और $ 0.00138065 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SILLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.159107 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00101644 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SILLY में -1.80%, 24 घंटों में -1.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Silly Dragon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SILLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999929155.091878 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.30M है.
आज के दिन के दौरान, Silly Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Silly Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001614257 था.
पिछले 60 दिनों में, Silly Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001735514 था.
पिछले 90 दिनों में, Silly Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000166037995191108 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.85%
|30 दिन
|$ +0.0001614257
|+12.34%
|60 दिन
|$ +0.0001735514
|+13.27%
|90 दिन
|$ -0.000166037995191108
|-11.26%
Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY.
Silly Dragon (SILLY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SILLY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
